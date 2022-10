Wer in der kommenden Woche die RTL-Kuppelshow "Bauer sucht Frau" schaut, wird sich vielleicht über den ein oder anderen unrund wirkenden Schnitt wundern. Denn Sender und Produktionsfirma mussten nachträglich nochmals die Schere ansetzen. Erst nach der Produktion war aufgefallen, dass ein Mann, der eine Landwirtin kennenlernen wollte, Tattoos trägt, die der rechten Szene zuzuordnen sind.

Wie konnte das passieren? Gegenüber "Bild" erklärt RTL das Versäumnis mit der Fülle der Tätowierungen am ganzen Körper des Kandidaten. Der Sender erklärte obendrein, dass man sich strikt von jeglichem rechtsradikalen Gedankengut distanzieren würde und entsprechend Schnitte in der bereits abgedrehten Episode vorgenommen habe.



Wegen fragwürdiger Tattoos geriet vor etwas mehr als zwei Jahren bereits die Vox-Sendung "First Dates" in die Schlagzeilen. Damals war ein Teilnehmer dabei, der sich einen altdeutschen Spruch hatte stechen lassen: "Jedem das Seine" – einst missbraucht von den Nationalsozialisten. Der Kandidat beteuerte damals, dass ihm die Bedeutung in dem Zusammenhang nicht bewusst gewesen sei. Vox reagierte recht schnell und erklärte, die Folge nicht mehr auszustrahlen – auch beim damals noch TV Now heißenden Streamingdienst verschwand die Episode schnell.