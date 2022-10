Unter dem schon seit 2019 eingesetzten Claim "Packen wir's an" legt RTL im Herbst seine Nachhaltigkeitswoche erneut auf. Zwischen dem 24. und 30. Oktober soll es auf den Sendern und weiteren Plattformen verstärkt um Energie und das Zusammenspiel dieser mit unserem Planeten gehen. Dirk Steffens agiert als Testimonial und soll im "Klima Update" dann auch Sachverhalte rund um die Klimathematik erklären und einordnen. Am 24. Oktober wird er auch innerhalb des Formats "Vox Stimme" (20:13 Uhr) sprechen – sein Thema ist dann das Artensterben. Und Steffens wird am selben Abend auch in einem "Nachtjournal"-Spezial ab kurz vor halb ein Uhr nachts einordnen, wie man Menschen in diesen Zeiten für Arten- und Klimaschutz begeistern könne.

Nachhaltige Themen, etwa Solar Paneele, die Rettung der Weltmeere oder E-Mobilität, werden Ende Oktober in den täglichen RTL-Serien "GZSZ", "Alles was zählt" und "Unter uns" angesprochen. Vox zeigt am letzten Oktober-Mittwoch ab 22:15 Uhr "Mission Erde - Dschungelparadies Costa Rica" mit Robert Marc Lehmann. Mit Freund und Tierschützer Pete Bethune macht sich Robert Marc Lehmann im Nationalpark Corcovado auf die Suche nach bedrohten und einmaligen Tierarten und absolviert für seine Reise einen Giftschlangenkurs.



Die "Punkt"-Sendungen von RTL beinhalten in der Nachhaltigkeitswoche eine Wochenserie mit Maik Meuser. Drei Haushalte in einem kleinen Ort in Nordrhein-Westfalen versuchen in dieser gemeinsam, so viel Energie wie möglich zu sparen – "Punkt 12" will am 26. Oktober zudem einen investigativen Beitrag zum Thema Müll-Tracking und illegale Plastikmüllentsorgung senden. Nachhaltige Themen laufen auch auf weiteren Sendern, etwa bei ntv, GEO, in den Zeitschriften des Hauses und auf den RTL-Radiosendern.

"In unserer nunmehr vierten Nachhaltigkeitswoche möchten wir mit einer umfassenden Berichterstattung auf diese Sorgen eingehen, komplexe Sachverhalte vereinfachen und gleichzeitig konkrete Hilfestellungen bieten, wie jede:r durch kleine Dinge im Alltag die Zukunft nachhaltig gestalten kann. Denn nur gemeinsam können wir etwas verändern", sagt Marie-Fee Taube, bei RTL Deutschland Director Sustainability und Deputy Head of Sustainability & DEI.