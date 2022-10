Zwei Jahre nach seiner TV-Reise in die Antarktis begibt sich der ESA-Astronaut und Geophysiker Alexander Gerst erneut für die ARD auf Expedition. Wie der für das Format verantwortliche SWR mitteilte, werden an den beiden Weihnachtsfeiertagen - also am 25. und 26. Dezember - um 19:15 Uhr zwei neue Folgen von "Alexander Gerst auf Expedition" im Ersten zu sehen sein. Den Anfang macht die Folge "Im Herz der Arktis", einen Tag später läuft "In der Tiefe des Atlantiks".

Auf Spitzbergen besucht Gerst, der einst ein Jahr lang auf der Raumstation ISS lebte und forschte, die Klimaforschung die nördlichste Siedlung der Welt, steigt hinab ins enge Labyrinth der Eishöhlen und unterstützt Forscherteams bei der Erkundung von Gletschern, die nur mit Hundeschlitten erreichbar sind. Denn die Arktis gilt als das Epizentrum des Klimawandels. In der zweiten Folge wiederum folgt Gerst zusammen mit der Meeresbiologin Antje Boetius vor den Azoren den Routen von Walen und begibt sich auf eine Expedition in die Tiefsee, 1000 Meter unter den Wellen.

Bei der Doku-Reihe handelt es sich um eine Produktion von dem Autorenduo Luise Wagner und Lars Abromeit für Gruppe 5 Filmproduktion. Alle Episoden von "Alexander Gerst auf Expedition" sind ab dem 19. Dezember auch in der ARD-Mediathek verfügbar.