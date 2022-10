Vor rund einem Jahr debütierte beim Streaming-Dienst Netflix, der unter Formel 1-Fans in den vergangenen Jahren durch die Reihe "Drive to Survive" von sich reden machte, der Dokufilm "Schumacher." Er ist ein Portrait des Rennfahrers, der für viele als der beste seiner Zeit galt. Mitte November wird die Produktion nun auch im frei empfangbaren Fernsehprogramm zu sehen sein, bei RTL, wo Schumi einst seine größten Erfolge feierte.

Senden will RTL "Schumacher" direkt im Anschluss an den Großen Preis von Brasilien, also um 21:15 Uhr. Dies ist der letzte Grand Prix, den RTL in dieser Saison im Free-TV. RTL hat aktuell via Sublizenz von Sky die Möglichkeit vier Rennen frei empfangbar zu zeigen. Die Vereinbarung gilt nur noch für dieses Jahr. Für die Saison 2023 müsste sie neu ausgehandelt werden; somit kann also zurzeit noch nicht ausgeschlossen werden, dass die "Schumacher"-Doku sogar das Ende der langjährigen Formel1-Ära ist.



Der Formel1-Tag beginnt am 13. November jedenfalls um 17:45 Uhr – Michaels Bruder Ralf Schumacher wird an diesem Tag dann erneut als Experte in der RTL-Übertragung Rede und Antwort stehen. Das Rennen in Brasilien beginnt um 19 Uhr.

Sabine Kehm, Managerin der Familie Schumacher, sagt zur nahenden Free-TV-Premiere: "Wir freuen uns, dass die Dokumentation über Michael ihre Free-TV-Premiere nun bei RTL feiert - schließlich verbindet ihn und RTL eine lange, gemeinsame Geschichte mit der Formel 1." Sie bezeichnete die Dokumentation der Hamburger Firma BI 14 Film GmbH. Die Dokumentation, so sagt es Kehm, erzähle vom Aufstieg aus einfachen Verhältnissen zu einem der größten globalen Superstars, dessen Loyalität, Leidenschaft und Willenskraft für viele auch heute noch Inspiration seien.