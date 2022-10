am 18.10.2022 - 12:17 Uhr

Das 3sat-Wissenschaftsmagazin "Nano" bekommt einen neuen Moderator: Ab dem kommenden Montag wird Eric Mayer das Moderationsteam verstärken, wie der öffentlich-rechtliche Sender mitteilte. Seit 2008 ist Mayer als Moderator und Reporter für das ZDF-Kindermagazin "Pur+" unterwegs. Für 3sat moderierte in der Vergangenheit bereits das Kulturformat "Theater - ein Fest" sowie die Designsendung "Raumwelten".

"Teil des 'Nano'-Teams zu werden, freut und ehrt mich gleichermaßen", so Eric Mayer. "Die Sendung ist eine Institution im deutschsprachigen Fernsehen. Mit starker und fundierter Wissenschaftsvermittlung ist 'Nano' gerade in Zeiten, in denen Fakten und darauf basierende Wahrheiten immer öfter infrage gestellt werden, wichtiger denn je. Ein verlässlicher Fels im überwältigenden Inforauschen, dem wir alle mittlerweile täglich ausgesetzt sind."

Das gemeinsam von den 3sat-Partnern ZDF, ORF, SRF und ARD produzierte werktägliche Wissenschaftsmagazin ging am 1. Dezember 1999 erstmals auf Sendung.