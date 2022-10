Die Quoten sprechen eine eindeutige Sprache: Mit dem Versuch, eine Rollschuh-Show im Stile von "Let's Dance" zu etablieren, hat RTLzwei den Nerv des Publikums nicht getroffen. Angesichts miserabler Quoten muss "Skate Fever - Stars auf Rollschuhen" daher schon nach nur zwei Wochen wieder weichen, wie der Sender jetzt angekündigt hat.

Die verbleibenden Folgen, die bereits von Tresor TV aufgezeichnet wurden, werden allerdings noch gesendet - wenn auch nicht mehr in der Primetime. Stattdessen erfolgt die Ausstrahlung schon ab der kommenden Woche jeweils samstags um 18:00 Uhr. Auf dem bisherigen Sendeplatz am Montagabend setzt RTLzwei im Gegenzug auf "Die Geissens", was wohl für eine Linderung der Quoten-Probleme sorgen dürfte. In dieser Woche hatte "Skate Fever" gerade mal noch 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher gelockt und weniger als zwei Prozent Marktanteil in der Zielgruppe eingefahren.

Noch schlechter lief es für den zweiten RTLzwei-Neustart: Nachdem "Mieten Kaufen Live" mit völlig indiskutablen 0,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen in die neue Woche startete, spart sich der Privatsender die Fandango-Produktion mit Moderator Thomas Schürmann kurzerhand sogar komplett. Schon an diesem Dienstag läuft die letzte Folge, nach nur sieben von ursprünglich angekündigten 15 Ausgaben ist damit also Schluss. Ab Mittwoch übernimmt "Hartz und herzlich" den läuft dann bis zum Ende der Woche sogar vier Stunden am Stück - nämlich zwischen 13:55 Uhr und 18:05 Uhr.

"Leider haben die beiden Formate ihr Publikum nicht erreicht", erklärte ein Sendersprecher gegenüber DWDL.de die Entscheidung. Immerhin: Schon am nächsten Montag steht um kurz nach 16 Uhr mit der "Südklinik am Ring" bereits der nächste Daytime-Neustart an, an den sich ab 17:05 Uhr die Scripted Reality "SOS - Retter im Einsatz" anschließt, deren Rückkehr um eine Woche vorgezogen wird.

Gut möglich, dass es mit dem erhofften Rückenwind durch die inoffizielle Fortsetzung des Sat.1-Formats "Klinik am Südring" für RTLzwei in der Daytime wieder besser laufen wird als bisher.