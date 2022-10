Netflix gibt offenbar nach: Wie der US-Branchendienst "Deadline" berichtet, hat sich der Streamingdienst dazu entschieden, die geplante Dokuserie über Prinz Harry und Herzogin Meghan doch nicht mehr in diesem Jahr veröffentlichen. Stattdessen soll der Start ins kommende Jahr verschoben werden. Offiziell hat Netflix bislang noch keinen Starttermin genannt.

Grund für die Verschiebung wird die Kritik an der fünften Staffel der Royal-Serie "The Crown" sein, deren Ausstrahlung für den November geplant ist. "Die Verantwortlichen bei Netflix sind verunsichert und haben beschlossen, die Doku zu verschieben", wird eine namentlich nicht genannte Quelle von "Deadline" zitiert. In der neuen Staffel von "The Crown" wird unter anderem der Tod von Prinzessin Diana thematisiert. Dabei geht es auch um ihre Beziehung zum heutigen König Charles III.

Auch um die geplante Dokuserie von Harry und Meghan hatte es in den vergangenen Wochen Wirbel gegeben. Darin wollen die beiden Einblicke in ihr Leben nach dem Rücktritt als hochrangige Royals geben - erwartet wird dabei auch eine Abrechnung mit dem Königshaus. Nach dem Tod von Queen Elizabeth II. hatte es bereits Gerüchte über eine mögliche Verschiebung gegeben.

Gut möglich, dass die beiden die Zeit nutzen werden, um noch einmal den Inhalt der Dokuserie zu verändern. Zuletzt war bereits aus Angst vor den Reaktionen von Harrys Familie über eine "Entschärfung" spekuliert worden.