Es ist ein Ergebnis, mit dem man vielleicht nicht unbedingt gerechnet hätte. Da zeigt ProSieben eine neue Folge von "Joko und Klaas gegen ProSieben", RTL sein "Bauer sucht Frau", im Ersten rollt der Fußball, aber den Primetimesieg im Gesamtmarkt sichert sich das ZDF mit einer Wiederholung eines Films, der sechs Jahre alt ist. "Inga Lindström: Alle lieben Ellin", eine Liebesgeschichte aus Schweden, war erstmals 2016 zu sehen, kam an diesem Dienstag aber trotzdem auf 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und dazugehörige 15,3 Prozent. Im Kern dürften sich Menschen über 50 für den Stoff interessiert haben. Die Zahlen bei den 14- bis 49-Jährigen fielen niedrig aus: 3,7 Prozent wurden gemessen, die Reichweite lag bei 250.000.

Nicht nur das ZDF feierte mit alter Ware große Erfolge, auch ZDFneo kam auf beeindruckende Ergebnisse. Dort ab 20:15 Uhr zu sehen: Eine Folge der Krimireihe "Nord Nord Mord", die erstmals vor einigen Monaten im Fernsehen lief. Sie interessierte im Schnitt zwei Millionen Personen. Damit sicherte sich der Spartensender tolle 7,2 Prozent Marktanteil und einen Platz unter den 25 meistgesehenen Formaten des Tages.

Weitere Dienstagsquoten, die auf dem Lerchenberg für Freude sorgen dürften: Im ZDF holten "Die Rosenheim-Cops" ab kurz vor 19:30 Uhr 15,3 Prozent, nachdem eine nachmittägliche Wiederholung der Serie 25,4 Prozent eingebracht hatte. Die Kölner "SOKO" punktete ab 18:05 Uhr mit 3,71 Millionen Zuschauenden. Nur sieben Sendungen hatten am Dienstag mehr Publikum. 21,2 Prozent Marktanteil wurden gemessen. Stark war auch "Leute heute" unterwegs. Das Magazin punktete mit 17,4 Prozent, nachdem zuvor "Hallo Deutschland" schon auf 17 Prozent gekommen war.

Erneut gefragt war auch die "Gefragt – gejagt"-Eventwoche, in der "alle gegen alle" spielen. Ab 18 Uhr holte die Rateshow im Ersten gute 16,3 Prozent insgesamt. 2,70 Millionen Menschen schalteten durchschnittlich ein. Bei den 14- bis 49-Jährigen sank die Quote von über 14 Prozent am Montag auf nun weiterhin gute elf Prozent. Mit 11,6 Prozent Tagesmarktanteil beim Publikum ab drei Jahren kam Das Erste am Dienstag hinter dem ZDF mit 14,9 Prozent ins Ziel, RTL sicherte sich bei allen genau neun Prozent.