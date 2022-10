Im Sommer hatte RTL auf ein Promi-Special seines Quiz-Klassikers verzichtet – vielleicht auch deshalb, weil die Show im Rahmen des RTL-Spendenmarathons im November 2021 mit knapp 15 Prozent bei den Umworbenen nicht mehr ganz so stark war wie einst. Für diesen Herbst ist nun die Rückkehr der Quizfragen beantwortenden Promis auf dem Stuhl gegenüber von Günther Jauch bestätigt. Am 17. November startet um 18 Uhr der diesjährige "RTL Spendenmarathon", 135 Minuten später geht das Promi-Quiz los. Unterbrochen wird die abendfüllende Ausgabe von Schalten ins Spendenmarathon-Studio, aber auch von "RTL Direkt" um 22:15 Uhr. Welche Promis teilnehmen, wird RTL wie üblich erst kurz vor der Ausstrahlung sagen.

Eine weitere Rückkehr plant Vox am 12. November. Eine Woche zuvor ist das Staffelfinale von "Grill den Henssler" zu sehen, Steffen Henssler bleibt dem Sender am Sonntagabend aber erhalten. Am zweiten November-Sonntag plant der Sender nämlich mit einer weiteren Ausgabe von "Mälzer und Henssler liefern ab". Auf neun Prozent bei den Umworbenen kam das Format, als es bis dato letztmals gesendet wurde. Etwas weniger eingeheimst hatte dann eine Ausgabe mit anderer Besetzung: "Fuchs und Strohe liefern ab" verpasste knapp die acht Prozent Marke – im Herbst also sind die Original-Akteure wieder zurück.

Ein Special eines bekannten Primetime-Formats plant indes RTL am 16. November. Mittwochs um 20:15 Uhr soll dann eine besondere Folge von "Maroi Barth deckt auf" zu sehen sein. Nach eigener Ansicht legt in dem Format Host Mario Barth "den Finger in die Wunde", wenn es um Steuerverschwendung geht. Nun will man herausgefunden haben, dass immer mehr Kinder unter Dreistigkeiten und Versäumnissen leiden würden, wie RTL es nennt. Um genau solche Fälle will sich nun die zweistündige Spezial-Ausgabe kümmern.

An diesem 16. November ist ohnehin ein bisschen was anders im RTL-Programm, denn Fans von "GZSZ" müssen ausnahmsweise auf weitere Abenteuer aus dem Kolle-Kiez verzichten. Auch weitere Vorabendprogramme entfallen, denn wenige Tage vor dem Start der Weltmeisterschaft in Katar steht für die deutsche Nationalmannschaft die Generalprobe an. Das Spiel, das im Oman ausgetragen wird, beginnt um 18 Uhr im Programm von RTL, zuvor gibt es eine einstündige Vorberichterstattung.