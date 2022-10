Das WDR Fernsehen reagiert auf den Tod von Fred Fussbroich und wird am späten Donnerstagabend noch einmal mehrere Folgen der legendären Dokusoap "Die Fussbroichs" ins Programm nehmen. Konkret laufen ab 23:30 Uhr die Episoden "Verliebt, verlobt, Tapetenwechsel" (1991), "Spritztour" (1994), "Die Herrenkommode" (1998) und "Komedonen" (1999).

Fred Fussbroich war in der Nacht von Montag auf Dienstag im Alter von 82 Jahren gestorben, wie sein Sohn Frank bestätigte. Von 1989 bis 2001 begleitete die WDR-Serie "Die Fussbroichs" die Kölner Arbeiterfamilie in ihrem Alltag - etwa bei der Renovierung der Wohnung in Köln-Buchheim oder der Fahrt in den Urlaub. Auf diese Weise war das Format die erste Dokusoap im deutschen Fernsehen. Für die Sendung erhielt die Autorin und Regisseurin Ute Diehl 1992 sogar den Grimme-Preis.

Fred Fussbroich war das Oberhaupt der Familie stand zusammen mit seiner Ehefrau Annemie und Sohn Frank in 100 Folgen vor der Kamera. Die Sendung wurde von einem Millionenpublikum verfolgt und erlangte schnell Kult-Status.