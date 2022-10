Die vierte Staffel von "Bachelor in Paradise" wird erstmal nicht ins Free-TV kommen. Stattdessen zeigt RTL+ die neuen Folgen der Flirtshow ab dem 3. November jeweils donnerstags. Im Mittelpunkt stehen erneut ehemalige Teilnehmerinnen und Teilnehmer von "Der Bachelor" und "Die Bachelorette", die in dem Spin-Off die Qual der Wahl haben, wen sie näher kennenlernen möchten.

Ur-"Bachelor" Paul Janke wird auch in der neuen Staffel nicht nur hinter der Bar, sondern den Singles auch mit Rat und Tat zur Seite stehen, wie der Streamingdienst verspricht. Produziert wird "Bachelor in Paradise" von Warner Bros. ITVP.

Ob RTL das Format zu einem späteren Zeitpunkt doch noch ins Programm nehmen wird, steht unterdessen bislang noch nicht fest. "Wir behalten uns vor, die Folgen gegebenenfalls auch im linearen Programm zu zeigen", sagte eine Sendersprecherin am Donnerstag auf DWDL.de-Nachfrage.

Allzu gut stehen die Chancen dafür jedoch objektiv betrachtet nicht: Nach einer sehr erfolgreichen Premieren-Staffel im Jahr 2018 ließ das Interesse des Publikums an "Bachelor in Paradise" schnell nach. Schon die zweite Staffel erzielte im Schnitt kaum mehr als neun Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen, die dritte Staffel lief deshalb schließlich vor einem Jahr nur noch am Programmrand - mit noch schlechteren Quoten.