Nach 14 Jahren endet die Kooperation zwischen dem Nachrichtensender Welt und Der Aktionär TV. Der Finanzsender mit Sitz im fränkischen Kulmbach hatte seit 2009 für Welt und den Vorgängersender N24 die Produktion der Live-Berichterstattung von der Frankfurter Börse übernommen. Seit 2012 kooperierten beide Seiten auch im Video-on-Demand-Bereich.

© WeltN24

Konkret übernimmt ab Januar 2023 die Daniel Koop Finance TV GmbH die Live-Berichterstattung, die täglich bis zu 25 Live-Schalten von der Frankfurter Börse auf die Beine stellen wird, wie es in einer Stellenanzeige heißt, in der nach Reportern gesucht wird. Hinter der Firma steht der Reporter Daniel Koop, der schon seit Jahren für Welt vor der Kamera steht. Mit seiner Firma, die ihren Sitz in Frankfurt am Main hat, beliefert Koop eigenen Angaben zufolge auch andere Sender, darunter den HR, ProSiebenSat.1, Bild und Servus TV.

Für Der Aktionär TV ist das Ende der Kooperation indes ein Rückschlag. Hinter der Marke steht die Börsenmedien AG, die auch das gleichnamige Börsenmagazin betreibt. Nach einem überstandenen Insolvenzverfahren war Der Aktionär TV im Jahr 2015 aus dem Deutschen Anleger Fernsehen (DAF) hervorgegangen.