Nicht den gewünschten (linearen) Erfolg gebracht hat die neue Dating-Show "Love is King". Nachdem diese im September vorab beim Streamingdienst Joyn veröffentlicht wurde, zog ProSieben Anfang Oktober nach und zeigte bis dato drei Episoden donnerstags zur besten Sendezeit. Doch Reichweiten und Marktanteile fielen äußerst überschaubar aus. Nach schon schwachem Start mit etwas mehr als sechs Prozent Marktanteil (vorläufige Daten), sanken die Quoten jüngst auf etwas mehr als vier und dreieinhalb Prozent in der klassischen Zielgruppe. Vergangenen Donnerstag landete die Dating-Show somit unter anderem hinter "Rosins Restaurants" von Kabel Eins.

Entsprechend erwartbar war auch die Reaktion: Schon ab kommender Woche wird "Love is King" nicht mehr zum Primetime-Programm des Senders gehören. Über den Kurznachrichtendienst Twitter teilte ProSieben am Samstagabend mit, dass die ausstehenden drei Episoden der Produktion von ITV Studios Germany nachts laufen werden. Als Sendestart der nächsten Ausgabe wurde 0:15 Uhr angegeben. Noch keine Informationen gab es bis dato zum Ersatzprogramm. Eine DWDL.de-Anfrage an ProSieben läuft.



Eigentlich wäre das "Love is King"-Finale im linearen Programm für den 10. November um 20:15 Uhr und somit rund eineinhalb Wochen vor dem Start der Fußball-Winter-WM in Katar vorgesehen gewesen. ProSieben muss seinen Donnerstag somit bereits zum wiederholten Male kurzfristig umbauen. Im Sommer entfiel recht spontan eine eigentlich eingeplante neue Staffel von "Beauty & the Nerd". Die eigentlich fest eingeplante Staffel wurde nicht gesendet – für 2023 ist das Programm damals erneut angekündigt worden.

Darüber hinaus ist "Love is King" nicht der erste Datingshow-Flop von ProSieben in der jüngeren Vergangenheit. 2021 etwa verschwand "How Fake is your Love" nach nur einer Primetime-Ausstrahlung zunächst wieder in der Schublade. Später zeigte ProSieben weitere Folgen im Nachtprogramm – und landete damit dann teilweise bei nur einem Prozent in der klassischen Zielgruppe.