Für und bei Kabel Eins dürfte es sicherlich der spannendste Neustart dieses Herbsts sein. Nach Dokumentationen in Kliniken und Justizvollzugsanstalten haben Teams der Produktionsfirma Story House über Monate hinweg die Bundeswehr begleitet – entstanden sind vier Episoden von "Unsere Bundeswehr – Missionen, Menschen, Emotionen", fortan donnerstags um 20:15 Uhr zu sehen. Und der Dreh beinhaltete durchaus einige Überraschungen, wie Christine Franke, Executive Producer bei der herstellenden Firma Story House Productions DWDL.de erzählt – etwa, dass die Teams bei den Produktionsarbeiten stets den Moment habe begleiten dürfen. "Es gab keine inhaltliche Abnahme der Bundeswehr", erzählt die Fernsehmacherin.

Personenschutz an oberster Stelle

Russlands Präsident Wladimir Putin greift die Ukraine an. Teilweise seien Protagonisten dem Drehteam dann nicht mehr zur Verfügung gestanden, weil sie zur Auslandsunterstützung abgezogen waren. "Neue Herausforderungen für uns", nennt Franke die damalige Situation heute. Ein Stück weit habe man diese Auslandsunterstützung auch begleiten können. "Jeremias ist im Rahmen der Battle Force nach Litauen gegangen und hat sich von uns filmisch begleiten lassen", sagt Franke. Jeremias wird in den Folgen übrigens nur Jeremias heißen – und auch alle anderen Protagonisten tauchen nur unter ihrem Vornamen auf.



Das ist ein Teil der Dinge, die es zu beachten gilt, wenn man in sensiblen Bereichen filmt. Personenschutz stehe an oberster Stelle, weiß Franke. "Das war früher schon so, wenn man etwa mit dem KSK drehen wollte." Natürlich waren es für die Macherinnen und Macher von Story House keine alltäglichen Dreharbeiten. Franke selbst etwa sei eine Woche lang Teil des Mikrokosmos auf der Fregatte Nordrhein-Westfalen gewesen. "Die Passion, mit der die Menschen bei der Bundeswehr ihren Job ausführen, hat mich positiv überrascht. Das war ein schönes Erlebnis", sagt sie heute. Von allen Seiten sei das Fernsehteam offen empfangen worden.





In Sachen inhaltlicher Ausrichtung verspricht der Senderchef ganz offenbar eine gute Balance. Wichtig sei gewesen, einerseits weder werblich, andererseits aber auch nicht investigativ sein zu wollen. Arg werblich etwa war vor rund sechs Jahren die eigene Webserie "Die Rekruten" unterwegs, sie hatte auch hauptsächlich zum Ziel, junge Menschen für die Arbeit bei der Truppe zu begeistern. Vielmehr sei man bei "Unsere Bundeswehr", sagt Rasmus, "mit der gleichen Objektivität wie bei allen anderen Themen" herangegangen und habe das Geschehen dokumentarisch begleitet. Problematische Themen spare "Unsere Bundeswehr" zudem nicht gänzlich aus, wie Franke verrät. "Die Doku wird auch zeigen, dass die Bundeswehr mit dem Wegfall der Wehrpflicht ein großes Personalthema hat. Wir haben viele Ausbildungen begleiten können, bei denen wir sehen konnten, wie wichtig der tägliche Drill ist. Ein Drill, bei dem nicht immer alles glatt geht", berichtet sie.



Wie gelungen der Mix ist, lässt sich indes nicht beurteilen. Vorab gesehen werden konnte nur ein noch nicht fertiggeschnitter Dreiminüter, in dem sich Soldaten in den Schlamm werfen, während Musik im Hintergrund donnert oder Protagonisten recht nachdenklich über anstehende Einsätze fernab der Heimat sprechen. "Unsere Bundeswehr" ist eben ein TV-Projekt, bei dem man bis zum Ende nicht genau weiß, was auf einen zukommt.

