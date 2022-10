In einem Interview mit der Programmzeitschrift "Hörzu" (kommende Ausgabe) hat die neue ZDF-Programmdirektorin Nadine Bilke einen Einblick und kommende und insbesondere wiederkehrende Formate gegeben. So ist nun bestätigt, dass es weitere Folgen von "Ku'damm" geben soll.

Man befinde sich derzeit in Entwicklung einer vierten Staffel, machte die Fernsehmacherin deutlich, ohne genau sagen zu wollen, in welchem Jahr die kommenden Episoden spielen werden. Bisher war das Projekt schon in den Jahren 1956, 1959 und 1963 verortet. Autor Marc Terjung hatte vor einiger Zeit die Jahre 1967 oder 1968 für eine kommende Staffel in Aussicht gestellt. Grimme-Preisträgerin Annette Hess schreibt erneut die Drehbücher.



Klar ist nun auch, dass der in diesem Spätsommer erstmals getestete "XY"-Ableger "XY…gelöst", ein True-Crime-Format mit Sven Voss, im kommenden Jahr mit erneut vier Episoden fortgesetzt werden soll. Der Programmzeitschrift sagte Bilke, das Spin-Off sei aufgrund seiner "dokumentarischen Erzählform für den 'XY'-Kosmos eine schöne Ergänzung." Thomas Heinze als Nachfolger von Jan-Gregor Kemp in der Titelrolle als "Der Alte" werde im kommenden März am Freitagabend debütieren.