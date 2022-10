am 27.10.2022 - 10:37 Uhr

Trotz guter Quoten hat sich Sat.1 erstaunlich viel Zeit gelassen, um neue Folgen von "Geh aufs Ganze!" zu produzieren. Nun hat der Privatsender jedoch einen Ausstrahlungstermin gefunden - mit dem zugleich ein neuer Sendeplatz einhergehen wird. Wie Sat.1 bestätigte, laufen drei neue Folgen ab dem 8. Dezember jeweils donnerstags um 20:15 Uhr. Die Show meldet sich damit zwar während der Fußball-WM zurück, läuft jedoch an spielfreien Tagen.

Die erste Staffel der Neuauflage von "Geh aufs Ganze!" war im vergangenen Jahr noch am Freitagabend zu sehen und erzielte damals im Schnitt mehr als 13 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe - allerdings mit sinkender Tendenz. Nach dem starken Auftakt mit 17 Prozent waren für die dritte Ausgabe nur noch knapp mehr als neun Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen drin, was für Sat.1 freilich trotzdem ein Erfolg ist.

Für "Geh aufs Ganze!" ist 2022 übrigens ist ein ganz besonderes Jahr, denn die Zockershow feiert ihr 30-jähriges Jubiläum. 1992 spielte Jörg Draeger in Sat.1 erstmals um Tore, Umschläge und Preise. Seit der Neuauflage wird Draeger von Daniel Boschmann unterstützt. Produziert wird die Show von UFA Show & Factual.

Unterdessen hat Sat.1 einen neuen Sendeplatz für seine Reportage "Der Sat.1 Bio-Check! Aldi, Rewe, denns & Co." gefunden. Nachdem die ursprünglich geplante Ausstrahlung im September wegen einer Sondersendung zum Tod der Queen entfiel, wagt der Sender nun am Donnerstag, den 17. November einen erneuten Anlauf. Die zweitstündige Reportage läuft um 20:15 Uhr. Eine Woche zuvor zeigt der Sender zu dieser Zeit bereits den "Reise-Check" über "Tui, Aida, Dertour & Co.".