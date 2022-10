am 27.10.2022 - 14:56 Uhr

Als Markus Lanz am Mittwochabend erstmals nach 1.729 Ausgaben seiner Talkshow krankheitsbedingt absagen musste, zeigte sich Produktionsteam von Mhoch2 noch "frohen Mutes", dass der Moderator am Donnerstag wieder vor der Kamera wird stehen können (DWDL.de berichtete). Diese Hoffnung hat sich nun allerdings zerschlagen, wie eine jetzt verschickte Programmänderung des ZDF offenbart.

Demnach entfällt auch die für Donnerstag geplante Ausgabe der ZDF-Talkshow "Markus Lanz". Ganz ohne den Moderator, der sich aufgrund von Erkältungssymptomen und Heiserkeit schonen muss, wird der Mainzer Sender jedoch nicht auskommen: Anstelle des Talks wird es um 23:15 Uhr jedoch die Dokumentation "Markus Lanz - Amerika ungeschminkt" zu sehen geben, die erstmals Anfang Januar im ZDF lief.

Nach 2016 und 2017 reisten Markus Lanz und Filmemacherin Silke Gondolf ein drittes Mal in die USA, um mit den Menschen dort über deren Wünsche und Träume, über Zukunftserwartungen und Zukunftsängste zu sprechen. In seinem Film geht Markus Lanz der Frage nach, wie sich die US-amerikanische Gesellschaft verändert und für welchen Weg sich die älteste Demokratie der Welt nach der Amtsübernahme Joe Bidens entscheiden wird. Antworten darauf suchte er auf einer Reise, die ihn nach New York, San Francisco und Atlanta führte.

Unterdessen bleibt abzuwarten, wann sich Markus Lanz mit seiner ZDF-Talkshow zurückmelden wird. Die nächste Ausgabe ist für den kommenden Dienstag geplant.