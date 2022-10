am 28.10.2022 - 11:14 Uhr

Comcast erwägt offenbar einen Verlauf seines Pay-TV-Geschäfts in Deutschland. Wie "Bloomberg" berichtet, arbeite das Unternehmen mit einem Berater zusammen, um einen möglichen Verkauf von Sky Deutschland zu prüfen. Zuletzt hatte Sky Deutschland die Geschäftszahlen von Comcast belastet.

Erst in dieser Woche war bekannt geworden dass Comcast im dritten Quartal einen Milliardenverlust ausgewiesen hat, der einzig von einer enormen Abschreibung auf die 2018 übernommene Tochter Sky herrührt, bei der sich das schwierige wirtschaftliche Umfeld bemerkbar macht (DWDL.de berichtete). Eine genaue Aufschlüsselung nach Ländern nimmt Comcast für Sky zwar nicht vor, schreibt aber, dass in Großbritannien vor allem mit dem Breitband- und Mobil-Geschäft steigende Umsätze generiert wurden, während in Deutschland und Italien rückläufige Abo-Umsätze verzeichnet wurden.

Als Reaktion auf die schwache Entwicklung könnte nun also der Verkauf des deutschen Geschäfts folgen. Dem "Bloomberg"-Bericht zufolge könnte die Einheit bei einem Verkauf mit etwa einer Milliarde Euro bewertet werden. Die Beratungen seien im Gange, eine Entscheidung für oder gegen einen Verkauf ist aber offensichtlich noch nicht gefallen. Comcast wollte sich zu den Spekulationen nicht äußern.

Sky Deutschland sah sich in den vergangenen Jahren im Sportbereich einer zunehmenden Konkurrenz durch den Streamingdienst DAZN ausgesetzt, der dem Pay-TV-Sender nicht nur viele Rechte an der Fußball-Bundesliga abgenommen hat, sondern inzwischen auch einen Großteil der Champions League überträgt. Das ist auch einer der Gründe, weshalb Sky zuletzt verstärkt außerhalb des Sports investierte - doch auch hier ist die Konkurrenz durch Streamingdienste inzwischen bekanntermaßen groß.