Laura Bäck übernimmt ab November die Leitung des Social-Media-Bereichs bei RTL Deutschland. In dieser Funktion verantwortet die 29-Jährige zukünftig die Inhalte der Social-Media-Kanäle für TV, Streaming sowie Publishing und ist Ansprechpartnerin für Plattformpartner und Creators, wie das Unternehmen am Freitag mitteilte. Zuvor war Bäck persönliche Referentin des Chief Content Officers Henning Tewes bei RTL Deutschland, wo sie insbesondere für strategische Projekte im digitalen Bereich zuständig war

"Laura Bäck hat die Liebe zu den RTL-Produkten, den strategischen Weitblick und den Mut für neue Wege und Ideen, die Social Media in unserem Haus braucht", sagte Wolf-Ulrich Schüler, Chefredakteur Nachrichten & Gesellschaft bei RTL News. "Sie hat sich mit ihrer hohen Social-Media-Kompetenz gegen eine Reihe Bewerberinnen und Bewerber durchgesetzt. Ich freue mich, dass Laura Bäck diese Aufgabe mit einem tollen Team übernimmt. Mit über 40 Millionen Impressions täglich ist Social Media ein entscheidender Erfolgsfaktor für RTL Deutschland in der Zukunft."

Vor dem Hintergrund, dass die Deutschen im Schnitt 90 Minuten täglich mit sozialen Medien verbringen, sieht ein "riesiges Potenzial, um Menschen für unsere Inhalte zu begeistern und digitale Communitys rund um die vielen Produkte, die aus unserem Haus stammen, zu bilden", wie sie sagt. "Insbesondere junge Menschen zu Fans unserer Inhalte und Marken zu machen, sehe ich als eine unserer Hauptaufgaben."

Laura Bäck studierte Medienkulturwissenschaft und BWL an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sowie den internationalen Studiengang Media and Business an der Erasmus-Universität Rotterdam. Nach ihrem abgeschlossenen Masterstudium stieg sie 2018 als Trainee für digitale Medien bei der RTL Group ein. Verschiedene Stationen über das Corporate Center der RTL Group in Luxemburg zu Super RTL nach Köln, RTL Croatia nach Zagreb und RTL Nederland nach Hilversum. 2020 wurde sie schließlich persönliche Referentin von Henning Tewes bei RTL Deutschland.