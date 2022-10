am 28.10.2022 - 20:54 Uhr

Das lief sicher nicht wie geplant, so viel dürfte sich nach einem überraschend schnellen Abschied nach nur einem halben Jahr festhalten lassen. Noch im September begrüßte Kaspar Pflüger beim großen „Prime Video Presents“-Event in Berlin Produktionspartner, Presse und Branchenvertreter als neuer Country Director für Prime Video in Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Jetzt die Trennung. „Kaspar Pflüger hat Prime Video verlassen um sich anderweitigen beruflichen Herausforderungen zu stellen. Wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute“, erklärt Prime Video-Sprecher Michael Ostermeier am Freitagabend auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de. Pflüger selbst sagt am Abend gegenüber DWDL.de: "Es war eine spannende und beeindruckende Zeit und ich bin den deutschen und internationalen Kollegen sehr dankbar für den offenen Empfang."

Seine Aufgaben bei Prime Video übernehmen einerseits Philip Pratt und sein Team von Amazon Studios, wenn es um den Dialog mit den Produktionsfirmen geht. Die Geschäfte von Prime Video in Deutschland führt ein alter Bekannter: Christoph Schneider, der unverändert an Bord geblieben ist als Pflüger im März als neuer Country Director benannt wurde.

Wohin es Kaspar Pflüger wiederum nach seinem kurzen Gastspiel zieht, ist nicht bekannt. Bedenkenswert allerdings: Vor seinem Wechsel zu ProSiebenSat.1 und Amazon war Pflüger zehn Jahre lang für Bertelsmann bzw. die RTL Group in Deutschland, Großbritannien und Kroatien tätig.