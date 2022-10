An diesem Montagabend befasst sich ProSieben in einer Dokumentation mit der Aufrüstung Deutschlands und der Frage "Waffen für den Frieden?". Die eigentlich mal angekündigten Wiederholungen von "The Big Bang Theory" werden also nicht ausgestrahlt und auch in der kommenden Woche wird es bei ProSieben eine Montags-Dokumentation zu sehen geben. Wie der Münchner Privatsender mit einwöchigem Vorlauf ankündigte, läuft dann "ProSieben Thema. Das Milliardenspiel: Die verkaufte WM" und somit eine 20:15-Uhr-Reportage, die sich mit der anstehenden Fußball-WM im Wüstenstaat Katar und deren Vergabe dorthin befasst.