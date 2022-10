© NDR

Wer mitmacht, erhält vom NDR fortan regelmäßig per Mail Einladungen zu neuen Umfragen. Dabei geht es zum Auftakt etwa um die Frage, wie zufrieden die Menschen derzeit in ihrem Leben sind und inwiefern ihnen der Krieg in der Ukraine Sorgen macht. "Die Umfrageergebnisse werden nicht repräsentativ sein, aber dennoch aussagekräftig", betont der Sender. "Denn die Antworten werden statistisch gewichtet, um Verzerrungen herauszurechnen."

Über die Ergebnisse der ersten Umfragen will der NDR ab dem 8. November berichten. Sie sollen dabei in den Kontext von Weltgeschehen und Politik in Norddeutschland gestellt werden. Durch die Umfragen erhoffen sich die Redaktionen nach Angaben des Senders besser einschätzen ui können, "was die Menschen im Norden gerade bewegt, und welche Themen im NDR vielleicht noch nicht genug beachtet werden".