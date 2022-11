Night Train Media (NTM), die 2020 von Herbert L. Kloiber gegründete Firma, hat eine Mehrheitsbeteiligung am britischen Produktionsunternehmen Curve Media erworben. Übernommen wurden somit auch die Anteile von Curves bisherigem Investor BBC Studios. "Wir sind begeistert vom schnellen Wachstum von Curve‘s diversifizierter Produktpalette, aber auch von deren globaler Reichweite", erklärt Kloiber.

Aktuell liefert die Firma rund 20 Produktionen an amerikanische und britische Sender. Dazu zählen etwa "The Greatest Auction" für Channel 4, "The Scream" für Sky, "Hot Yachts" für Paramount+, "Clean it, Fix it" und "Our Dementia Choir" für die BBC. Die Leitung des Tagesgeschäfts bei Curve soll weiterhin in den Händen der Gründer und Geschäftsführer Rob Carey und Camilla Lewis bleiben.



Kloiber: "Die herausragende Erfahrung von Camilla und Rob werden den Aufstieg von Curve weiter vorantreiben." Es sollen nun Expansionspläne vorangetrieben, der Genre-Fokus erweitert und in den Talentpool investiert werden. Geplant sei, das Content-Angebot weiter zu diversifizieren und wichtige Marken auf dem britischen und dem US-amerikanischen Markt zu konsolidieren. Die Premium-Factual-Abteilung von Curve, die von Sunshine Jackson geleitet wird, soll von der neuen Investition zudem in "erheblichem Maße" profitieren.