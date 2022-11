Im Dezember wird Chris Tall noch einmal als Moderator von "Take Me Out" in Erscheinung treten. Wie RTL jetzt bekanntgab, ist der Comedian am Dienstag, den 29. November um 20:15 Uhr in einer zweistündigen Ausgabe der Kuppelshow zu sehen. Es handelt sich dabei um das "XXL X-Mas-Special".

Chris Tall hatte Jan Köppen, den eigentlich Moderator der Show, im Sommer schon einmal bei mehreren Specials vertreten, als Köppen sich mit dem Coronavirus infiziert hatte. Das jetzt angekündigte Weihnachtsspecial von "Take Me Out" war bereits im Zuge dessen aufgezeichnet worden, sodass Tall jetzt also noch einmal zum Zuge kommt.

Insgesamt werden sich in der Dezember-Ausgabe fünf flirtwillige Single-Männer 30 Frauen stellen. Das Studio ist diesmal weihnachtlich geschmückt - mit Weihnachtsbäumen und einer Glühweinbude. Auch Einspieler und Studioaktionen sind nach Angaben des Senders weihnachtlich inspiriert. Produziert wird "Take Me Out" von UFA Show & Factual.