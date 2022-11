am 03.11.2022 - 11:02 Uhr

Auch wenn die zwölfte Staffel der "Höhle der Löwen" inzwischen zu Ende ist, wird es in diesem Jahr noch einmal ein Wiedersehen mit der Gründershow geben. Vox hat nämlich erstmals ein - noch nicht genau terminiertes - "Weihnachtsspecial" angekündigt, in dem "weihnachtlich anmutende Geschäftsideen" gepitcht werden. Auch die Besetzung der Löwen ist hier bereits bekannt: Mit dabei sind Judith Williams, Carsten Maschmeyer, Nils Glagau, Dagmar Wöhrl und Ralf Dümmel.

Dementsprechend fehlen aus der Besetzung der zwölften Staffel zum Einen Nico Rosberg, zum anderen Georg Kofler. Einem "Bild"-Bericht zufolge sollen diese danach auch nicht mehr zurückkehren. Seit dem Verkauf von Dümmels DS Gruppe an Koflers Social Chain AG können die beiden ohnehin nicht mehr gemeinsam auftreten, da sie nun ja für das gleiche Unternehmen antreten, in der letzten Staffel hatten sie sich abgewechselt bzw. einmalig ein Sofa geteilt. Georg Kofler gehört seit der vierten Staffel 2016 zu den "Löwen", Nico Rosberg ist seit der achten Staffel 2020 an Bord.

Vox wollte den Bericht von "Bild" weder bestätigen noch dementieren. Auf Nachfrage heißt es lediglich: "Alle Infos zur neuen, 13. Staffel, die im Frühjahr startet, geben wir wie immer rechtzeitig bekannt." Dementsprechend gibt es auch keine Bestätigung dafür, dass Tillmann Schulz künftig bei der "Höhle der Löwen" unter die Investoren geht. Er ist Inhaber und Geschäftsführer der MDS Holding, die auf ihrer Website unter anderem damit wirbt, als strategischer Partner ein Produkt dank des weltweiten Vertriebsnetzwerks auf den Markt bringen zu können - und damit für etliche "DHDL"-Gründerinnen und Gründer ein guter Partner sein dürfte. Im Lebensmittel-Bereich gestartet, wurde das Portfolio in den 90ern um pharmazeutische und Non-Food-Artikel ergänzt. Es handelt sich um ein Familienunternehmen, das in der 3. Generation von Tillman und Moritz Schulz geführt wird.