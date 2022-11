Mit Bowlingschuhen auf einem Eishockey-Feld Fußball spielen - das klingt nach einer fast unmöglichen Aufgabe und produziert in jedem Fall witzige Bilder. Stefan Raab musste einst im Januar 2009 im Rahmen von "TV Total" in dieser Disziplin antreten und war so angetan, dass er kurzerhand ein eigenständiges Event draus machte. 2009 und 2015 bat er zum "Deutschen Eisfußball-Pokal". Und wie so vieles kommt auch diese Idee nun zurück - allerdings nicht im klassischen Fernsehen, sondern bei Joyn.

"Kick auf Eis" wird am 29. Dezember 2022 in Zusammenarbeit mit MediaTotal live aus der Kölner Lanxess-Arena übertragen. Dort starten insgesamt sechs Mannschaften in den Eisfußball-Wettbewerb. Die Spieler haben dabei vor allem eines gemeinsam: Sie bringen bereits ordentlich Reichweite von ihren Streaming-Aktivitäten mit. Mit dabei sind als Manschaftskapitäne unter anderem Trymacs, MontanaBlack, Fritz Meinecke und eliasn97, die jeweils zwischen 1,3 und 4,7 Millionen Abonnentinnen und Abonnenten auf Twitch oder YouTube erreichen.

Die Auslosung der Teams erfolgt live vor Ort durch Trymacs. Das Turnier wird in insgesamt 15 Spielen, inklusive Vor- und Rückrunde in der Gruppenphase, ausgetragen. Moderiert wird das Event, das bereits um 14 Uhr beginnt, von Steven Gätjen. Und der kennt sich damit aus, schließlich hatte er 2015 auch schon durch Raabs "Eisfußball-Pokal" geführt.