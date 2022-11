Es ist in vielen Haushalten eine gute Tradition. Vom 1. bis zum 24. Dezember wird an jedem Tag ein Türchen des Adventskalenders geöffnet – dahinter verbirgt sich dann Süßes oder andere kleine Überraschungen. RTL+ will nun zum ersten Mal einen Adventskalender zum Streamen anbieten und startet am 1. Dezember eine Advents-Daily. Das Konzepr zur Serie kommt von Richard Kropf. Bantry Bay Productions hat dann 24 Folgen von "Last X-Mas. 24 Tage für die Liebe" umgesetzt.

Mit einer in Teilen ähnlich gelagerten Geschichte hatte indes Netflix in den vergangenen Jahren gepunktet. "Hjem til jul" erzählte die Geschichte einer Krankenschwester, die am ersten Adventssonntag ihre Familie belog und vorgab, in einer Beziehung zu sein und versprach, ihren Partner zum Weihnachtsessen mit zu bringen. Danach begann eine aufregende Suche nach dem Mann fürs Leben. Die erste Staffel umfasste sechs Episoden, die – ganz anders als das neue RTL+-Original – logischerweise aber nicht als Daily erschienen sind.