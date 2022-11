In den vergangenen Jahren ließ das Zweite Deutsche Fernsehen seine Heimatfilm-Reihe "Der Bergdoktor" stets entweder am ersten oder zweiten Donnerstagabend eines neuen Jahres starten. In diesem Winter wird sich das ändern. Die neue Staffel der Reihe mit Hans Sigl in tragender Rolle debütiert diesmal nämlich schon im Dezember 2022. Genauer gesagt am letzten Donnerstag des alten Jahres, also am 29. Dezember. Insgesamt laufen dann bis in den Spätwinter acht neue Episoden in denen auch Heiko Ruprecht, Monika Baumgartner, Ronja Forcher, Natalie O' Hara und Mark Keller in wichtigen Rollen zu sehen sind.

Der Bergdoktor wird auch diesmal wieder mit medizinischen Fällen konfrontiert, aber auch der familiäre Zusammenhalt wird nach Annes Weggang erneut auf die Probe gestellt. Bergdoktor Martin bietet Hans, dem schwere finanzielle Zeiten drohen, an, auf dem Hof zu helfen. Doch gerade als sich das Verhältnis zwischen den Brüdern entspannen zu scheint, tauchen Caro (Barbara Lanz) und Rolf Pflüger (Wolfram Berger) auf. Die Schwester und der Vater von Hans verstorbener Frau haben ein lang gehütetes Geheimnis im Gepäck.

Die zur neuen Staffel gehörenden Episoden werden derzeit übrigens noch produziert. Die Dreharbeiten sollen im Laufe des Dezember abgeschlossen sein. Zuständig ist die ndF: neue deutsche Filmgesellschaft mbH. Der frühere Starttermin vom "Bergdoktor" könnte indes auch mit den "Bergrettern" und somit auch mit der Fußball-WM zusammenhängen. "Die Bergretter" sind in dieser Fernsehsaison nämlich nicht im Herbst zu sehen. Die neue Staffel hatte das ZDF gegenüber DWDL.de für Frühjahr 2023 angekündigt. In zwei Wochen soll ein Serienspecial die Wartezeit aber verkürzen.