am 03.11.2022 - 13:10 Uhr

Wegen schwacher Quoten hatte sich der Privatsender Vox im Sommer von seiner Eigenproduktion "4 Hochzeiten – Von Braut zu Braut" nach wenigen Wochen getrennt. Damals musste das Format also rasch den 16-Uhr-Slot räumen, jetzt kehren die ausstehenden Folgen zurück – allerdings auf weit weniger prominentem Sendeplatz.

Beginnend am 21. November ist die Sendung wochentags jeweils um zwölf Uhr mittags zu sehen. Dort löst sie die Wiederholungen von "Shopping Queen" ab. Vier Bräute präsentieren in den einstündigen Folgen ihre Hochzeiten in Form von Hochzeitsvideos. Sie sitzen gemeinsam auf der Couch und erleben die schönsten, emotionalsten und lustigsten Momente der Trauung. Verteilt werden auch bis zu zehn Punkte. Jeweils freitags vergibt Wedding-Experte Froonck zudem Zähler; die Hochzeit mit den meisten Punkten gewinnt letztlich und beschert dem Ehepaar 3000 Euro.



Vox dürfte sich erhoffen auf dem neuen Sendeplatz einen Effekt mit "Zwischen Tüll und Tränen" herzustellen. Die Sendung wird weiterhin um 13 Uhr wiederholt. Auf dem 16-Uhr-Sendeplatz hat Vox inzwischen ein Thema abseits des Heiratens etabliert. "Guidos Deko-Queen" läuft dort inzwischen mit starken Quoten. Zuletzt wurden mehrfach zweistellige Zielgruppen-Marktanteile gemessen, im Schnitt kommt die Produktion bei den 14- bis 49-Jährigen auf ein bisschen mehr als acht Prozent.

Bei Vox ist dies übrigens nicht die einzige Programmänderung. Am Mittwoch wurde bekannt, dass der Sender bereits ab dem kommenden Wochenende alte "Beet-Brüder"-Folgen sonntags um 18:15 Uhr zurückbringt. Diese ersetzen die zuletzt glücklosen Produktionen "Eingecheckt und ausgecheckt" sowie "Stadt, Land, Flucht – Wir ziehen raus". Diese beiden Formate rücken indes auf die Sendeplätze um 14:15 und 15:15 Uhr vor.