am 04.11.2022 - 15:57 Uhr

Ein Jahr nach dem quotenstarken Comeback von "Wetten, dass..?" hat das ZDF Details zur nächsten Ausgabe verraten, die am Samstag, den 19. November live aus der Messe in Friedrichshafen übertragen wird. Dass erneut Michelle Hunziker an der Seite von Thomas Gottschalk mit dabei sein wird, war bereits bekannt - neu sind dagegen die Namen der Gäste, die der Sender jetzt angekündigt hat.

Als Wettpaten und -patinnen sind neben Hollywood-Schauspieler John Malkovich unter anderen die Comedians Michael Bully Herbig und Christoph Maria Herbst sowie das Schauspielerinnen-Duo Veronica Ferres und ihre Tochter Lilly Krug dabei. Tennisspieler und Olympiasieger Alexander Zverev sowie die Fußballerinnen Alexandra Popp und Giulia Gwinn werden ebenfalls auf der Couch Platz nehmen.

Für Musik sorgt Robbie Williams, der bei "Wetten, dass..?" nicht nur seinen aktuellen Song "Lost" präsentieren, sondern auch auf 25 Jahre Solokarriere zurückblicken will. Herbert Grönemeyer wiederum feiert in der ZDF-Show Weltpremiere mit einem bisher noch unveröffentlichten Song. Zudem sind auch die kanadische Newcomerin Tate McRae sowie das Broadway-Musical "Moulin Rouge!" dabei, das neuerdings in Köln angesiedelt ist. Für Backstage-Einblicke sollen, wie schon vor einem Jahr, die Social-Media-Zwillinge Lisa und Lena sorgen.

Gespannt sein darf man indes auf die Quote: Das Comeback von "Wetten, dass..?" hatten vor einem Jahr rund 14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer verfolgt. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil damals bei mehr als 50 Prozent.