Harald Schmidt moderiert schon in der kommenden Woche eine neue Radiosendung bei WDR 4. Wie der Sender mitteilte, feiert "Ein Abend mit Harald Schmidt" am Montag, den 7. November zwischen 19 und 21 Uhr Premiere. Die vor Publikum aufgezeichnete Sendung steht darüber schon jetzt in der ARD-Audiothek zum Abruf bereit.

Ausschlaggebend für die Sendung war ein Auftritt von Harald Schmidt bei WDR 4, in der sich der frühere Late-Night-Moderator vor einigen Monaten als großer Fan des Programms outete - und von Nachrichtensprecher Joachim "Auge" Augner, der nun ebenfalls mit dabei sein wird. Im Anschluss an den Auftritt sei sofort die Idee für ein gemeinsames Radioformat entstanden, so der WDR.

"Ich war zu Gast in der Sendung von Heike Knispel, 'Knispel am Sonntag', das war sofort, als ob wir uns ewig kennen würden", sagt Harald Schmidt rückblickend. "Und dann kam die Idee, 'Lass uns doch mal was zusammen machen'. Und hier ist das dann sehr schnell eingetütet worden."

Und so gibt Harald Schmidt im Gespräch mit Heike Knispel nun wieder Einblicke in sein persönliches Leben, stellt seine Lieblingsmusik vor und tauscht sich auch mit dem Publikum "über die Besonderheiten des Lebens" aus. Daneben steuert Joachim Augner die skurrilsten Nachrichtengeschichten des vergangenen Jahres aus Nordrhein-Westfalen bei. Schmidt: "Wenn der Weltuntergang verkündet wird, dann möchte ich es von Auge hören. Er hat eben diese Stimme, dass auch bei einer schlechten Nachricht immer noch ein Rest von Hoffnung mitschwingt."