Die größte Überraschung bei "Denn sie wissen nicht, was passiert" gab's am Samstag direkt zu Beginn: Aus der "Jauch-Gottschalk-Schöneberger-Show", wie sie im Untertitel explizit heißt, wurde ein Schöneberger-Solo. Günther Jauch ließ sich aus seiner Wohnung zuschalten, von wo er über eine erneute Corona-Infektion berichtete, wegen derer er nicht teilnehmen könne. Von Thomas Gottschalk hingegen gab es nur einen Einspieler, den er am Strand aufgezeichnet hatte. Darin sagte er: "Ich hab hier in Malibu einen Surfkurs für Fortgeschrittene belegt und heute abend ist Schaulaufen. Das will ich unbedingt gewinnen."

Auch wenn das offensichtlich keine glaubwürdige Begründung für das Fernbleiben von seiner eigenen Sendung war, gab es seitens RTL keinen weiteren Kommentar. Die in den sozialen Netzwerken schnell diskutierte Variante, derzufolge Gottschalk unter einer der Masken im gleichzeitig ebenfalls live stattfindenden Finale von "The Masked Singer" stecken würde, entpuppte sich im Verlauf des Abends wenig überraschend als unwahr.

"Bild" berichtete unterdessen, Gottschalk befinde sich in einem siebenwöchigen "Liebesurlaub" mit seiner Freundin, aus dem er die Boulevard-Zeitung erstaunlicherweise mit privaten Bildern versorgte. Das allerdings warf noch stärker die Frage auf, ob Gottschalk einen Urlaub tatsächlich aus freien Stücken der Moderation der Show vorziehen würde. Doch für sein Fernbleiben gab es nach DWDL.de-Infos einen anderen, triftigeren Grund.

So ist in seinem Vertrag mit dem ZDF geregelt, dass er einige Wochen vor "Wetten, dass..?" nicht in anderen Shows auftreten darf - und da die nächste Ausgabe am 19. November ansteht, fiel unter dieses Auftrittsverbot nun auch "Denn sie wissen nicht, was passiert?". Thomas Gottschalk bestätigte das auf DWDL.de-Anfrage: "Das ZDF ist eifersüchtig, wenn sie ihren besten Mann zwei Wochen vor 'Wetten, dass..?' bei RTL sehen und haben mir Liebesentzug angedroht, wenn sie mich beim Fremdgehen erwischen. Ich hab da volles Verständnis!"

Bei RTL entschied man sich, die schon angesetzten Ausgaben ohne Gottschalk durchzuziehen. Eine Verschiebung auf die Zeit nach "Wetten, dass..?" war schon aufgrund der Fußball-WM kaum möglich. Und im Frühjahr 2021 hatte man ja auch schon eine gesamte Staffel ohne Günther Jauch über die Bühne gebracht, der damals an Covid-19 erkrankt war. Dass Jauch sich nun kurz vor der Show erneut mit Corona infizierte, hatte man da freilich noch nicht geahnt, also wurden Schöneberger die neun Männer aus dem Spiel "Typ Tac Toe" sowie später Oliver Pocher zur Seite gestellt, während der als Gottschalk-Ersatz vorgesehene Steffen Henssler die Moderationsrolle übernahm. Den Quoten geschadet hat das immerhin nicht allzu sehr, mit 12,5 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hielt man sich gegen das übermächtige Finale von "The Masked Singer" sehr wacker.

Für die nächste Ausgabe am kommenden Samstag, dürfte man nun trotzdem darauf hoffen, dass Jauch bis dahin wieder genesen ist - denn auf Thomas Gottschalk wird man dann natürlich erneut verzichten müssen, da das Auftrittsverbot im Vorfeld von "Wetten, dass..?" natürlich auch dann noch gilt.