Wie geht es mit Sky Deutschland weiter? Vor eineinhalb Wochen hat ein Bericht von Bloomberg offengelegt, dass Konzernmutter Comcast darüber nachdenkt, die Unit für rund eine Milliarde US-Dollar zu verkaufen. Wie vergangene Woche berichtet, gibt es auch schon erste Interessenten: Nach Informationen von DWDL.de befindet sich der deutsche Telekommunikationsanbieter 1&1 darunter.

Geändert hat sich somit auch der offizielle PR-Sprech zum Produkt Sky Glass: "Wir sind davon überzeugt, dass Sky Glass sein volles Potenzial in Deutschland zu einem späteren Zeitpunkt besser entfalten wird." Sollte Sky Deutschland zu diesem späteren Zeitpunkt aber gar nicht mehr Teil der großen Sky-Familie sein, darf nun also nicht mehr ausgeschlossen werden, dass die Sky-eigenen Fernseher in Deutschland niemals in den Handel kommen.