ProSieben hat überraschend ein Comeback von "Schlag den Besten" angekündigt. Wie der Sender gegenüber "TV Wunschliste" bestätigte, soll das Format nach knapp dreijähriger Pause neu aufgelegt werden. Tatsächlich ist es derzeit möglich, Tickets für zwei Aufzeichnungstermine im Dezember zu buchen.

Die Moderation von "Schlag den Besten" übernimmt erneut Elton, der auch durch "Schlag den Star" führt. Im Unterschied zur Promi-Ausgabe treten bei "Schlag den Besten" zwei nicht-prominente Kandidaten an. Der Clou: Wer die Show gewinnt, darf wiederkommen und seinen Gewinn damit im besten Fall weiter erhöhen.

Die erste Staffel von "Schlag den Besten" war im Sommer 2019 zu sehen und verzeichnete damals im Schnitt fast elf Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Eine zweite Staffel tat sich wenige Monate später zwar schwerer, kam in der Spitze aber immer noch auf bis zu zehn Prozent - was gemessen am derzeitigen Senderschnitt ein schöner Erfolg wäre.

Dass die Spielshow nun zurückkehrt, zeigt zugleich, dass Produzent Stefan Raab bei ProSieben wieder eine wichtigere Rolle spielt: Nach dem erfolgreichen Comeback von "TV total" vor einem Jahr wird es in den nächsten Wochen auch Neuauflagen der "Wok-WM" und der "Autoball-WM" zu sehen geben. Das ebenfalls von Raab produzierte "Turmspringen" hatte dagegen im Sommer bei RTL für starke Quoten gesorgt.