Fans von "TV total" müssen sich in dieser Woche auf einen anderen Gastgeber einstellen: Wie der Privatsender am Dienstag mitteilte, fällt Moderator Sebastian Pufpaff am Mittwoch aus gesundheitlichen Gründen aus. "Von allen und von Herzen: Gute Besserung, Puffi", schrieb ProSieben auf Twitter - und präsentierte sogleich sehr prominenten Ersatz.

Anstelle von Pufpaff wird diesmal Michael Bully Herbig durch die von Stefan Raab produzierte Comedyshow führen - ein echtes Novum. Als Pufpaff zu Jahresbeginn wegen einer Corona-Infektion schon einmal bei "TV total" pausieren musste, war noch Raabs früherer "Show-Praktikant" Elton für den Moderator eingesprungen.

Der Zeitpunkt von Pufpaffs krankheitsbedingter Absage ist allerdings ungünstig, schließlich steht am kommenden Wochenende die Neuauflage der "TV total Wok-WM" an - und Pufpaff war als Fahrer im "TV total"-Wok freilich fest eingeplant. Die Qualifikationsshow findet bereits am Freitagabend statt, einen Tag später steigt das große Finale. "Ob Sebastian Pufpaff an den Start geht, entscheidet sich noch", erklärte ProSieben-Sprecher Christoph Körfer am Dienstag auf DWDL.de-Nachfrage.

Die "Wok-WM" ist übrigens nicht das einzige "Sport-Event" das in diesem Jahr unter dem "TV total"-Label seine Wiederauferstehung feiern wird: Kurz vor dem Finale der Fußball-Weltmeisterschaft - konkret am 16. Dezember - will ProSieben auch die "Autoball-WM" neu auflegen (DWDL.de berichtete). Sebastian Pufpaff soll dann für das deutsche Team ins Rennen gehen.