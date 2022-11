Nachdem in zahlreichen Rundfunkanstalten der ARD zu einem Warnstreik aufgerufen wurde, kommt es an diesem Mittwoch zu zahlreichen Beeinträchtigungen im Programm, die auch für das Publikum spürbar sein werden. Mit der konzentrierten Aktion reagiere man auf die "festgefahrenen Verhandlungsstände" in der aktuell laufenden Tarif-Auseinandersetzung, teilte ver.di am Tag zuvor mit.

Wie genau sich der Warnstreik auf die ARD-Programme auswirken wird, ergänzen wir im Laufe des Tages an dieser Stelle:

Beim NDR entfällt am Abend die geplante Ausstrahlung einer frischen "extra 3"-Folge. Der Sender will stattdessen ab 22 Uhr eine Best-of-Ausgabe auf Sendung schicken. Ruhig ist es nach Auskunft der Sender aktuell beim RBB und dem MDR. Auch beim Hessischen Rundfunk erwartet man keine Streikmaßnahmen, da dort derzeit keine Tarifverhandlungen stattfinden.

Zum Hintergrund: Die Forderungen mehrerer Gewerkschaften belaufen sich auf Gehalts- und Honorarerhöhungen von durchschnittlich sechs Prozent, wobei man besonders Berufseinsteigerinnen und Niedrig-Verdiener bedenken will. Angesichts der hohen Inflation drängt man auf eine Laufzeit des Abschlusses von zwölf Monaten. Die Rundfunkanstalten bieten bislang maximal 2,8 Prozent bei einer deutlich längeren Laufzeit.