am 09.11.2022 - 14:00 Uhr

Am Donnerstag wird das Finale von Riccardo Simonettis Make-up-Show "Glow Up" bei ZDFneo ausgestrahlt, da steht auch schon das nächste TV-Format mit dem Entertainer bevor. "Salon Simonetti" nennt sich die neue Personality-Show, die ab dem 24. November zunächst in der ARD-Mediathek und ab 0:30 Uhr auch im Ersten zu sehen sein wird. Im WDR Fernsehen wird die Show ab dem 25. November jeweils freitags um 23:30 Uhr ausgestrahlt.

Geplant sind zunächst fünf Folgen, wie der WDR jetzt ankündigte. Demnach soll darin "Diversität in den Mittelpunkt" gerückt werden. Das Konzept sieht vor, dass Riccardo Simonetti in jeder Ausgabe prominente Gäste begrüßt, mit denen er Themen wie Liebe, Mut, Familie und Aktivismus bespricht. Er lade jedes Mal dazu ein, "die eigenen Sichtweisen zu reflektieren und offen zu sein für Andere und Anderes".

Dabei soll der intime Talk mit humorvollen Einspielern kombiniert werden, verspricht der Sender. Als Gäste sind zum Auftakt Thomas Hermanns und die "Topmodel"-Gewinnerin Alex Mariah Peter zu Besuch. In den folgenden Sendungen werden Schauspieler und Moderator Jochen Schropp, die Autorin und Aktivistin Luisa L’Audace, Sänger Lie Ning, Autorin Tara-Louise Wittwer, trans Schauspieler Brix Schaumburg, Moderatorin Evelyn Weigert, Schauspielerin Thelma Buabeng sowie den Queerbeauftragten der Bundesregierung Sven Lehmann mit dabei sein.

© WDR/Annika Fußwinkel Karin Kuhn

Riccardo Simonetti: „Ich habe großartige Menschen zu Gast, mit denen ich über ihre teilweise komplexen Lebensrealitäten spreche - aber immer auf eine unterhaltsame Weise, sodass sie für möglichst viele Menschen zugänglich wird und vielleicht den ein oder anderen positiven Denkanstoß vermitteln kann. Ich bin wahnsinnig dankbar für das Vertrauen des WDR und bin stolz, eine erste Staffel von etwas geschaffen zu haben, was ich mir früher auf dem Bildschirm sehr gewünscht hätte."