am 10.11.2022 - 10:00 Uhr

Sprich nicht über ein Programm, wenn du dir nicht sicher sein kannst, es auch zu bekommen: Die eigene Verhandlungsposition wäre schließlich geschwächt, wenn der Wunsch öffentlich formuliert wird bevor die Tinte trocken ist. Eine Weisheit jeder Vertragsverhandlung. Vor diesem Hintergrund ist eine Aussage von Till Weidemüller, Paramount-Chef in Deutschland, im DWDL.de-Interview zum Start des Streamingdienst Paramount+ bemerkenswert.

Angesprochen auf einen vor einigen Wochen veröffentlichten Castingaufruf der Produktionsfirma World of Wonder, die das in den USA beim Paramount-Sender VH1 beheimatete „RuPaul’s Drag Race“-Franchise produziert, reagiert Weidemüller mit einem Schmunzeln: „Was Sie nicht sagen. ‚RuPaul’s Drag Race‘ ist tatsächlich ein extrem erfolgreiches und mehrfach Emmy-prämiertes Format aus unserem Hause, dessen zahlreiche Staffeln inzwischen weltweit viele Fans gewonnen haben.“

Und dann der für Fans von „RuPaul’s Drag Race“ entscheidende Satz: „Das könnte ich mir auch sehr gut in Deutschland bei Paramount+ vorstellen.“ Mehr sagt Weidemüller nicht zu dem Thema. Eine Bestätigung steht also aus und doch lehnt er sich durchaus weit aus dem Fenster. Übrigens: Konkurrent RTL+ wird es jedenfalls nicht, auch wenn dort aktuell zahlreiche Staffeln des Drag-Franchises zu sehen sind. Beim ersten Auftauchen des Castingaufrufs in den sozialen Netzwerken dementierte RTL+ auf DWDL-Anfrage, dahinter zu stecken.