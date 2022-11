Mit seinen Quiz- und Spielshows hat Sat.1 in der Vergangenheit im Vorabendprogramm keine Quoten-Erfolge feiern können. Dennoch tauchen zwei der dort gezeigten Formate nun überraschend noch einmal im Programm des Privatsenders auf - und das sogar zur besten Sendezeit.

So wird der Privatsender am Freitag, den 25. November um 20:15 Uhr in Konkurrenz zur Fußball-WM zwei Folgen von "Buchstaben Battle" mit Moderatorin Ruth Moschner ausstrahlen. Eine Woche später läuft zu dieser Sendezeit "Rolling - Das Quiz mit der Münze". Die von UFA Show & Factuak produzierte Rateshow, deren Moderation der Sänger Ross Antony übernahm, im vergangenen Jahr mehrere Wochen auf dem Sendeplatz um 18:00 Uhr, konnte dort aber im Schnitt kaum mehr als vier Prozent Marktanteil in der Zielgruppe erzielen. Ähnliche Quoten erzielte auch das "Buchstaben Battle", hinter dem die Produktionsfirma ITV Studios steht.

Auch weiterhin sucht Sat.1 nach einem Erfolgsrezept für sein Vorabendprogramm. Aktuell tut sich eine Daily-Version der Spielshow "Mein Mann kann" mit Daniel Boschmann um 18:00 Uhr äußerst schwer. Am Montag lag der Marktanteil in der Zielgruppe sogar bei weniger als einem Prozent, an den beiden darauffolgenden Tagen waren jeweils etwas mehr als zwei Prozent drin - insgesamt schalteten bislang durchschnittlich deutlich weniger als eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer ein.

Neue Impulse erhofft sich der Privatsender von "Volles Haus", einer dreistündiger Live-Strecke, die voraussichtlich zu Jahresbeginn an den Start gehen wird. Geplant ist eine Art Wundertüte. Bleibt abzuwarten, ob es Sat.1 damit gelingt, endlich den Abwärtstrend zu stoppen.