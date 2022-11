am 10.11.2022 - 14:20 Uhr

In wenigen Wochen ist Olaf Scholz seit einem Jahr Bundeskanzler – und somit jährt sich auch das Ende der Ära von Kanzlerin Angela Merkel erstmals. Geo Television und RTL werden daher den Dokumentarfilm "Merkel – Macht der Freiheit", an dessen Produktion auch ntv beteiligt war, zeigen. Ab dem 24. November gibt es den Film zwei Wochen lang in einigen ausgewählten Kinos zu sehen. Die lineare Fernsehpremiere ist schließlich für den 8. Dezember, einen Donnerstag, zur besten Sendezeit bei Geo Television geplant. Ab dann wird die Doku auch bei RTL+ zur Verfügung gestellt.

Unter der Regie von Eva Weber entstand ein Film, der vom Werdegang einer Frau erzählt, die zu einer der mächtigsten Politikerinnen der Welt wurde. Zu Wort kommen zahlreiche Personen, die die Stationen der ehemaligen CDU-Chefin begleitet haben: Unter anderem Sir Tony Blair, Hillary Clinton, Susan Rice, Thomas de Maizière, Martin Schulz, Peer Steinbrück und Volker Schlöndorff, aber auch Journalistinnen und Journalisten wie Christiane Amanpour, Melissa Eddy und Nico Fried. Hergestellt wurde "Merkel - Macht der Freiheit" von Passion Pictures.



Beleuchtet werden die zahlreichen wichtigen Entscheidungen, die Angela Merkel während ihrer 16-jährigen Kanzlerschaft zu treffen hatte. Entscheidungen, wie es seitens RTL heißt, die "viel internationales Lob" einbrachten, aber mitunter auch kritisiert wurden und bis heute "weitreichende Folgen" hätten.