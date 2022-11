am 10.11.2022 - 16:00 Uhr

Alles neu macht 2023? Zumindest beim ZDF-"Staatsanwalt", der mit seiner zurückliegenden Staffel Anfang 2022 teilweise an die siebeneinhalb Millionen Menschen zum Einschalten bewegte, stehen die Zeichen auf Veränderung. Das Zweite will erneut acht neue Folgen zeigen: Ab dem 6. Januar um 10 Uhr verfügbar in der ZDF Mediathek und ab dem 13. Januar freitags um 20:15 Uhr linear im ZDF-Programm. Schon die ersten Folgen sorgen auf "dramatische Weise", wie der Sender verspricht, für personelle Veränderungen der Produktion aus dem Hause Odeon TV.