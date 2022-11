Zum zehnten Mal will die Deutsche Akademie für Fernsehsehen, kurz DafF, am ersten Dezember-Samstag in Berlin die Branchenehrung DAfFNE für herausragende Einzelleistungen im deutschen Fernsehen vergeben. Für sein Lebenswerk soll in diesem Jahr der "Grand Seigneur" der deutschen Filmmusik prämiert werden: Klaus Doldinger.

Er hat mit der Titelmusik des "Tatort" allein schon deutsche Fernsehgeschichte geschrieben. Auch zu "Ein Fall für Zwei" und "Liebling Kreuzberg" hat er die Titelmelodie beigesteuert – zudem schrieb er die Filmmusik zu "Das Boot". Der Vorstand der DAfF: „Klaus Doldinger hat die deutsche Fernsehlandschaft mit seinen Kompositionen in großem Maß beeinflusst. Der sonntägliche Klang der Tatortmelodie ist den Zuschauern seit Jahrzehnten ein Wiedererkennungsmoment. Wir sind froh und stolz, Klaus Doldinger in diesem Jahr ehren zu dürfen und somit eine Sektion in den Mittelpunkt zu stellen - die Musik, die ein filmisches Werk maßgeblich in Stimmungen, Gefühlen und der gesamten Atmosphäre beeinflusst."



Die Verleihung findet in diesem Jahr im geschichtsträchtigen Berliner Meistersaal statt. Gastgeberin auf der Bühne ist Nina Eichinger. Die Verleihung wird live über den offenen Kanal von Alex Berlin gestreamt.