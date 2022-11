Nicht im Spätsommer wie sonst, sondern im Spätherbst zeigt Sat.1 in diesem Jahr die neue Staffel von "Promi Big Brother". Los geht es am kommenden Freitag mit einer rund vierstündigen Auftaktshow aus Köln, die um 20:15 Uhr beginnt. Tags drauf geht der Große Bruder "Wetten, dass..?" im ZDF aus dem Weg, beginnt also erst gegen 23:30 Uhr, an den Tagen danach sind die Shows jeweils für 22:15 Uhr geplant. Während das Motto der kommenden Staffel noch geheim ist, hat Sat.1 nun die Namen von sechs Teilnehmenden genannt und somit die ein oder andere Spekulation jüngster Tage bestätigt.

Mit dabei sein wird dieses Mal unter anderem Stimmenimitator Jörg Knör. Für eine Teilnehmerin ist es das erste Projekt dieser Art: "Es ist tatsächlich meine erste Reality-Show und freue mich mega, dabei sein zu dürfen, weil ich das Format total feiere", sagt Doreen Steinert, die 2004 "Popstars" gewann. Reality-Sternchen ist indes Jennifer Iglesias, denn die 24-Jährige wurde einem gewissen Publikumskreis in diesem Jahr durch "Love Island" bekannt. Einst an "Germany's Next Topmodel" teilgenommen hatte Micaela Schäfer – das ist inzwischen gut eineinhalb Jahrzehnte her. 2022 wird auch sie Teil von "Promi Big Brother" sein.



Bestätigt ist auch die Teilnahme von Menderes, der sich einst Jahr für Jahr bei "DSDS" bewarb. Nicht ganz so bekannt dürfte indes Rainer Gottwald sein – der 56-Jährige ist Box-Manager und promotete unter anderem Regina Halmich. "Ich bin teamfähig, bin Streitschlichter und ich habe es gerne ordentlich. Ich bin auch gerne die Schulter, wenn sich jemand anlehnen möchte", kündigte er an.

Marlene Lufen und Jochen Schropp moderieren "Promi Big Brother", das in diesem Jahr übrigens an einem Mittwoch seine Siegerin oder seinen Sieger küren wird. Das Finale soll am 7. Dezember über die Bühne gehen.