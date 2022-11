Sechs Teilnehmerinnen und Teilnehmer der neuen Staffel von "Promi Big Brother" hat Sat.1 bereits am Freitag bekanntgegeben (DWDL.de berichtete). Nun folgten noch einmal sechs weitere Namen. Unter den Promis, die sich ab Freitag auf die Realityshow einlassen, befindet sich auch Fußball-Kommentator Jörg Dahlmann, der die parallel stattfindende Weltmeisterschaft somit also weitgehend verpassen wird.

Nach Stationen beim ZDF, Sat.1, Premiere und DSF arbeitete Dahlmann bis Ende 2021 für Sky - der Sender hatte sich damals auch wegen einiger umstrittener Sprüche des 63-Jährigen von ihm getrennt. Zuletzt arbeitete der 63-Jährige bei Servus TV und legte als DJ auf. Neben ihm setzt Sat.1 zudem auf weitere Dschungelcamp-Erfahrung: So wird Sänger Jay Khan, dem einst der musikalische Durchbruch mit der Boyband US5 gelang, ebenso bei "Promi Big Brother" mit dabei sein wie Tanja Tischewitsch, deren Reality-Karriere vor fast neun Jahren als Kandidatin bei "Deutschland sucht den Superstar" begann.

Ebenfalls bestätigt ist die Teilnahme von Sam Dylan, der das Reality-Geschäft durch seine Teilnahmen an "Prince Charming", "Kampf der Realitystars", "Das große Sat.1-Promiboxen", "Die große Dschungelshow" und "Pocher vs. Influencer" ebenso kennt wie Influencerin Walentina Doronina, die schon in den RTL-Formaten "Ex on the Beach", "Are You The One?" und "Couple Challenge" mitwirkte. Ergänzt wird das "Promi Big Brother"-Feld durch die Homeshopping-Moderatorin Diana Schell.

Bei den zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmern, zu denen unter anderem auch Michaela Schäfer, Menderes und Jörg Knör gehören, wird es allerdings nicht bleiben, denn neben der Enthüllung des neuen Hauses hat Sat.1 für Donnerstag noch "weitere Promis" in Aussicht gestellt. Zu sehen gibt es das "Presse- und Fan-Event" ab 10:00 Uhr live bei Joyn. Die Staffel selbst startet am Freitagabend um 20:15 Uhr in Sat.1.