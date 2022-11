am 14.11.2022 - 23:08 Uhr

Nach fast 22 Jahren hat Frank Plasberg am Montagabend zum letzten Mal die ARD-Talkshow "Hart aber fair" moderiert. Und wenn keine Tränen flossen, so zeigte sich der Moderator in den letzten Minuten doch emotional, nachdem er zuvor noch einmal mehr als eine Stunde lang mit seinen Gästen über das Für und Wider der bevorstehenden Fußball-Weltmeisterschaft gesprochen hatte.

Die letzten 50 Sekunden nutzte Plasberg dafür, sich für die "vielen, vielen Ratschläge" zu bedanken, die er im Vorfeld seiner Abschiedssendung erhalten habe. Der beste Rat sei dabei von einem 79-jährigen Professor gekommen, der oft Gast in der Sendung gewesen sei. Er riet dem Moderator, jenen Rat zu beherzigen, den ihm einst seine Frau gegeben habe: "Immer helle Kleidung tragen und gut riechen", zitierte Plasberg den Professor mit einem Kloß im Hals und versicherte: "Ich werd's machen. Bleiben Sie sauber, tschüss!"

Mit Plasbergs Abschied geht indes nicht das Ende von "Hart aber fair" einher. Ab Anfang Januar wird an seiner Stelle Louis Klamroth durch den Polittalk führen. Am Montagabend absolvierte der neue Mann sogar bereits seinen ersten Auftritt und drückte sogleich auf das berühmte Touchpad, um kurz darauf ebenso ernste wie amüsante Momente aus weit mehr als 700 Ausgaben mit Plasberg abzuspielen, die zugleich das breite Themenspektrum zeigten, für das "Hart aber fair" seit jeher stand.

Noch bevor Klamroth seinen Einstand gibt, wird Frank Plasberg übrigens noch einmal im Ersten zu sehen sein: Am 30. Dezember moderiert er einmal mehr das große Jahresquiz. Ob der anschließende Talk-Entzug klappen wird, weiß der Moderator übrigens nicht: "Ich bin gerade heiter und dankbar. Aber reden wir lieber in einem Jahr nochmal, dann kann ich Ihnen das besser beantworten", sagte er jüngst im DWDL.de-Interview. "Ich glaube: Das Fernsehen werde ich nicht vermissen, die Zusammenarbeit mit meiner fantastischen Truppe schon."