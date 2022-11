© Sky

Angekündigt sind unter anderem Deutschlandpremieren, insgesamt sollen über 60 Sendestunden bespielt werden. Crime + Investigation hat etwa am 22. und 26. Januar jeweils fünf Folgen der deutschen TV-Premiere von "Ursprung des Grauens – Profil eines Serienmörders" geplant und zeigt darüber hinaus linear und/oder on-demand "BTK – Im Kopf von Dennis Rader", "Murder Made me Famous" oder "Unsichtbare Monster – Amerikas Serienkiller". Ausschließlich auf Abruf bereit gestellt werden Staffeln wie "Teuflische Verbrecher mit Donnie Wahlberg" oder "The Night Caller – Amerikas grausamste Serienkiller".



"Der Hillside Strangler: Serienmörder in Hollywood" läuft als deutsche Premiere indes am Abend des 27. Januar bei Sky Crime. Außerdem plant der Sender die Ausstrahlung von "The Toolbox Killer", "Death on the Beach", "Der Racheengel" sowie "Berühmt & Berüchtigt: Der River Valley Killer", "Berühmt & Berüchtigt: Der Cleveland Strangler" und "Berühmt & Berüchtigt: Der Happy Face Killer".