Seit Oktober 2014 ist Tom Zwiessler nun als "Bereichsleiter Programm" schon maßgeblich mitverantwortlich für die inhaltliche Ausrichtung von RTLzwei. Zum Jahresende wird er den Sender nun verlassen, wie RTLzwei auf DWDL.de-Anfrage bestätigte. Der Abschied erfolge "in bestem gegenseitigem Einvernehmen" wie es heißt. Tom Zwiessler wolle sich neuen beruflichen Herausforderungen stellen.

Zwiessler hat RTLzwei in den vergangenen acht Jahren deutlich breiter aufgestellt und auch ein etwas älteres Publikum ins Visier genommen. Zwar spricht man mit Vorabendsoaps wie "Berlin - Tag & Nacht" aber auch Dating-Formaten wie "Love Island" noch immer ein ganz junge Leute an, unter Zwiessler wurde aber der Reportage- und Doku-Bereich auf- und ausgebaut - beispielsweise mit den zahlreichen erfolgreichen Sozialdokus. Gemeinsam mit Chefredakteurin Konstanze Beyer hob er auch das "DokuLab" als Förderprogramm aus der Taufe. Zu den größten Erfolgen zählte zuletzt "Kampf der Realitystars", das dem Sender kürzlich einen Deutschen Fernsehpreis einbrachte. Die Neustarts der letzten Wochen wie "Skate Fever" oder "Mieten Kaufen Live" liefen allerdings weniger gut.

RTLzwei-Geschäftsführer Andreas Bartl ist voll des Lobes über Zwiessler: "In den acht Jahren seiner Tätigkeit als Programmchef hat Tom Zwiessler das Programm von RTLzwei auf ein neues Level gehoben. Er verlieh ihm eine eigene Handschrift und er und sein Team feierten mit Formaten wie 'Kampf der Realitystars', 'Love Island', 'Hartz und Herzlich', 'Hartes Deutschland' oder auch 'X-Factor' zahlreiche Erfolge. Zudem gewann RTLzwei erstmals seit langer Zeit diverse Auszeichnungen, wie beispielsweise zwei deutsche Fernsehpreise. Wir sind Tom sehr dankbar für alles, was er für RTLzwei geleistet hat - als Programm-Macher, Führungskraft, Kollege und Mensch. Er ist einer der großen Persönlichkeiten unserer Branche und wir wünschen ihm für seinen weiteren Weg und die neuen Aufgaben, die da kommen, alles Gute. Ganz großen Dank, Tom."

Tom Zwiessler selbst sagt: "Es war mir eine Freude, mit einem großartigen Team das Programm von RTLzwei gestalten zu dürfen! Zusammen mit der UFA haben wir das preisgekrönte 'Benefit Street' in Deutschland erfolgreich gemacht und mit 'Hartz und Herzlich' und der Foto- Ausstellung 'Trotzdem Leben' zum medialen Diskurs über Armut in Deutschland beigetragen. Ich bin besonders glücklich darüber, dass wir neben crossmedialen Reality- und Factual Entertainment-Hits mit Public Value-Formaten bei RTLzwei immer wieder junge Zielgruppen mit gesellschaftlich relevanten Inhalten erreicht haben! Mein besonderer persönlicher Dank gilt Andreas Bartl – er hat ein Herz für die Kreativen und ich habe jeden Tag unserer Zusammenarbeit genossen! Nach acht Jahren als Programmchef freue ich mich jetzt auf neue berufliche Herausforderungen!"

Wohin es Tom Zwiessler zieht, ist bislang nicht bekannt. Vor seiner Zeit bei RTLzwei war er ab 2010 fast fünf Jahre lang Managing Director der Produktionsfirma Story House Productions und produzierte Dokus für Arte und das ZDF. Davor stand er insgesamt zehn Jahre lang in Diensten von ProSiebenSat.1 und war dort unter anderem SVP Factual, Chefredakteur von ProSieben und Redaktionsleiter von "Galileo". Neben der Frage, was Tom Zwiessler künftig machen wird ist auch die Frage noch offen, wer seine Aufgaben bei RTLzwei übernehmen wird. Eine Nachfolge will man aber in Kürze bekannt geben.