Lange lieferte „The Taste“ für Sat.1 zwar recht verlässlich ordentliche Quoten, von einem großen Erfolg aus Quotensicht konnte man aber nicht sprechen. Doch während sich das Sat.1-Quotenniveau nach unten entwickelte, ging es für „The Taste“ zuletzt weiter nach oben. Mit in diesem Jahr im Schnitt 12 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen gehört das Format inzwischen zum Erfolgreichsten, was Sat.1 zu bieten hat.

Kein Wunder also, dass man es im kommenden Jahr auch noch mit einem Ableger probieren will: Dann gibt’s neben „The Taste“ voraussichtlich im Frühjahr auch noch „The Sweet Taste“ zu sehen. Auch Frank Rosin wird dann ebenso wie die übrigen Coaches aus dem Original-“The Taste“ an Bord sein. Einem „Bild“-Bericht zufolge gibt Rosin seinen Posten als Coach von „The Taste“ selbst aber ab. Grund seien Zeitprobleme. Sat.1 bestätigte auf DWDL.de-Anfrage, dass Rosin 2023 bei "The Taste" nicht mit dabei sein wird und spricht von einer Pause.

Frank Rosin gehörte ebenso wie Alexander Herrmann bereits zur Besetzung der ersten Staffel und war dementsprechend nun zehn Staffeln lang mit an Bord. Während der ersten neun Staffeln hat er es allerdings nicht geschafft, mit seinem Team einen Sieg einzufahren - den Ausgang der zehnten Staffel gilt es nun zunächst noch abzuwarten.

Ein Nachfolger für Frank Rosin bei "The Taste" soll es dem „Bild“-Bericht zufolge auch schon geben: Nelson Müller, der ebenfalls schon etliches an TV-Erfahrung in den unterschiedlichsten Formaten mitbringt. Zur Besetzung im kommenden Jahr hat sich Sat.1 noch nicht geäußert. Zuletzt gehörten neben Rosin und Herrmann noch Tim Raue und Alex Kumptner zu den Coaches des Formats, moderiert wird "The Taste" von Angelina Kirsch.