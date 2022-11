Nachdem DWDL am Mittwoch bereits berichten konnte, dass Tom Zwiessler nach rund acht Jahren als Programmchef RTLzwei zum Jahresende verlassen wird, steht nun die Nachfolge fest. Die Zuständigkeiten in der Programmdirektion teilen sich künftig Konstanze Beyer und Malte Kruber. Konstanze Beyer ist dann zuständig für den Bereich Factual & Doku, Malte Kruber wird Programmdirektor Entertainment.

Konstanze Beyer leitet schon seit 2016 bei RTLzwei die Abteilung "Wissen & Dokumentation" und war auch in dieser Position für die Reportagen und Dokus des Senders zuständig. Am 1. April 2020 wurde sie zudem Chefredakteurin und übernahm damit zusätzlich die Verantwortung fürs Nachrichtenangebot. Malte Kruber wiederum kommt von RTL Deutschland, wo er seit 2002 in verschiedenen Positionen tätig war. Seit 2015 ist er Executive Producer in der RTL-Unterhaltung und dort unter anderem für Formate wie "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus", "Die Welpen kommen" und "Temptation Island" mitverantwortlich. Seit 2020 kümmert er sich als "Head of Producers" verstärkt um die Primetime und auch um Synergien mit dem Streamingdienst RTL+.

RTLzwei-Geschäftsführer Andreas Bartl: "Ich freue mich sehr, in Zukunft mit Konstanze Beyer und Malte Kruber zusammenzuarbeiten. Die beiden Programmmacher haben in den vergangenen Jahren mehrmals mit Erfolg bewiesen, dass sie mit großer Sensibilität und dem richtigen Gespür wichtige Themen und bewegende Geschichten erzählen können."

Konstanze Beyer sagt: "Ich bedanke mich bei Andreas für das Vertrauen. Es ist eine große Aufgabe, in diesen Zeiten neue und spannende Programme zu finden, die das Publikum von RTLzwei begeistern. Gemeinsam mit Malte Kruber und dem gesamten Team geht es an die Arbeit." Malte Kruber ergänzt: "Ich freue mich riesig auf die neue Herausforderung bei RTLzwei. Gemeinsam mit Konstanze Beyer und dem tollen Team habe ich viel vor. RTLzwei hat so viele starke Marken und Inhalte. Sie zu pflegen und RTLzwei zusätzlich mit vielen frischen und neuen Programm-Inhalten voranzubringen ist mein Ziel."

Malte Krubers bisherige Aufgaben bei RTL übernimmt zum Jahreswechsel Sandra Wächtershäuser, wie RTL auf DWDL-Anfrage mitteilte. Sie kommt von RTL Studios, wo sie als Executive Producerin unter anderem RTL-Formate wie "Top Dog" oder "Die RTL-Wasserspiele" verantwortete. RTL-Unterhaltungschef Markus Küttner: "Als Head of Producer in der RTL Unterhaltung hat Malte Kruber gezeigt, dass er Shows liebt und zu einem großen Teil zu ihrem Gelingen und Erfolg beigetragen hat. Ich danke ihm für die erfolgreichen gemeinsamen Jahre und wünsche ihm für seine Zukunft in der neuen Position viel Glück und Erfolg. Umso mehr freue ich mich, dass zum Jahreswechsel Sandra Wächtershäuser von RTL Studios als neue Head of Producer Show zu RTL wechselt."