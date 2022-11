am 17.11.2022 - 11:52 Uhr

Moderatorin Nena Brockhaus geht nach der am Donnerstagabend ausgestrahlten Sendung des Bild TV-Talks "Viertel nach Acht" in den Mutterschutz und übergibt die Moderation der Gesprächssendung an ihre Kollegin Patricia Platiel. Platiel moderierte bei Bild TV bisher diverse Livestrecken. Zu ihrer neuen Aufgabe sagte sie: "Ich freue mich auf echte Emotionen und leidenschaftliche Diskussionen mit meinen Gästen."